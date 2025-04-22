IMF逆勢上修對台經濟預測 國發會：台灣是各國AI夥伴

川普2.0的關稅威脅正改寫全球經貿秩序，然而，經濟前景充滿不確定的情況下，國際貨幣基金（IMF）逆勢上修對台灣今年經濟成長率預測值至2.9%。國發會點出3關鍵，包含台灣具備AI與半導體的競爭優勢，且台商全球布局，具有韌性。

國際貨幣基金今天公布2025世界經濟展望（WorldEconomic Outlook）春季報告。內容指出，重大政策轉變正在重塑全球貿易體系，並引發不確定性，再次考驗全球經濟韌性；2月以來，美國針對貿易夥伴宣布好幾波關稅措施，其中一些國家也採取反制措施。

在川普2.0的關稅威脅下，IMF逆勢上修對台經濟預測，估台灣今年經濟成長率將達2.9%，較去年10月預估的2.7%上調0.2個百分點，遠勝日本、韓國、香港及新加坡。

國發會指出，台灣是亞洲四小龍中，IMF唯一上調預測值的國家，且高於新加坡的2.0%、香港的1.5%，以及韓國的1.0%。

國發會說明，台灣經濟基本面穩健有3關鍵。首先，台灣具備AI與半導體的競爭優勢，已成為各國發展主權AI不可或缺的重要夥伴；第二，台商全球布局，具供應鏈調整的應變力與韌性；第三，政府積極因應，提出短期新台幣880億元出口供應鏈支持措施，也正規劃中長期經濟發展計畫，希望在公私協力下，掌握國際經貿變局中的發展機會。

台灣是出口導向的國家，與全球經濟變動緊密相連。國發會表示，台灣今年經濟成長表現仍受美國後續關稅措施範疇影響，尤其美國貿易擴張法第232條對半導體與藥品等關稅內容待公布，以及美中關稅對峙後續演進，以及台灣廠商供應鏈移轉與轉嫁能力而定。

川普作為難以預測，帶來極大不確定性，IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）17日表示，近期全球貿易高度不確定性，IMF因此下調今年全球經濟成長率；她並呼籲各國強化經濟韌性與靈活政策，以抵禦全球貿易不確定性帶來的衝擊。