3月外銷訂單年增12.5% 經部：僅少數因關稅提前拉貨

經濟部今天公布3月外銷訂單統計530.4億美元，年增12.5%，AI、雲端商機仍是支撐接單成長動能；至於川普關稅影響，根據統計處調查，3月僅少數廠商反應有客戶提前拉貨，須持續觀察後續發展才會明朗化。

累計首季訂單金額則是1494.7億美元，年增12.1%，創歷年同期次高。

統計處長黃于玲表示，3月接單呈現正成長，主因人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機熱絡，但傳統貨品因需求偏弱，加上部分產品受到海外同業低價搶市，客戶下單保守觀望，抵銷部分增幅。

按貨品別觀察，受惠新興科技應用需求殷切，帶動電子及資訊通信產品接單成長，3月接單金額各為201.1億、148.1億美元，年增21.8%、11.4%，金額皆寫下歷年同月第2高。光學器材因半導體產業用光學檢測及量測設備訂單續增，加上面板及光學鏡頭接單成長，3月接單年增10.4%。

至於傳統貨品，因自動化設備及部分工具機訂單成長，導致機械3月接單年增2.3%；化學品、塑橡膠製品因海外同業低價競爭及客戶採購保守觀望，接單減少，分別年減8.7%、6.1%，基本金屬則因鋼鐵市場需求仍弱，年減3.8%。

川普4月初宣布對等關稅，目前正在90天緩衝期，對於3月是否出現急單、轉單效應，黃于玲指出，少數廠商反應受關稅影響，有客戶提前拉貨，也有廠商本就沒有銷往美國，因此不受影響；另有少數廠商反應客戶正在觀望中，下單相對較為保守，整體而言「有增有減」。

訂單來源部分，美國、東協3月接單金額皆創歷年同月新高，其中，美國訂單188.5億美元，較上年同月增30.7%，以電子產品增加29.5億美元較多；東協訂單88.3億美元，較上年同月增26.3%，以電子產品增加10.6億美元較多。至於歐洲、中國大陸及香港則是呈現年減。

隨著美中貿易戰升溫，外界預期未來中國訂單可能較少，黃于玲提到，中國大陸及香港3月訂單年減5.3%，以電子產品減少4.7億美元最多，原因是IC設計廠商正遇到新舊產品交替期，後續是否持續年減仍有待觀察。

黃于玲不諱言，4月份至目前為止，川普關稅對中國的確是嚴峻挑戰，但中國自身也有刺激內需政策，而台商訂單來源部分又是來自中國內需，須審慎觀察因應。

展望後續，統計處預估4月接單金額為500至520億美元，受季節性因素影響，月減5.7%至2.0%，年增6.2%至10.4%。

由於川普爭取製造業回流美國，媒體詢問海外生產比是否會進一步上升，黃于玲表示，目前正在關稅90天緩衝期，各國正極力與美國政府協商，後續廠商布局仍是根據利潤、客戶需求而定，也會受到生產地稅率影響，可能往美國、也可能回台灣，須待關稅政策明朗才能判斷。