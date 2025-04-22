3月失業率未降反升至3.35% 關稅戰衝擊最快下半年顯現

行政院主計總處22日公布2025年3月失業率為3.35%，月增0.01個百分點，連續二個月走揚，但仍為25年來同月最低；經季節調整後失業率為3.36%，同樣較上月上升0.01個百分點。今年第1季失業率平均為3.33%，較上年同期下降0.03個百分點。

依據過往經驗，3月失業率多呈走降情形，但這次卻仍續呈上揚，主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，主因年後轉職潮還持續，其中因對原有工作不滿意而失業者增加3,000人，這些都是主動辭職者，但還沒有全部人都找到工作。

至於川普對等關稅是否已對我國勞動市場造成影響？譚文玲指出，從1~3月數據觀察，目前勞動市場看起來還算穩定，尚未看到對等關稅帶來的衝擊，但由於不確定性非常高，主計總處會密切關注後續失業率變化，但若以先前川普宣布的對等關稅暫緩90天來做推估，預期最快對我國勞動市場產生衝擊的時間點，應是「下半年以後」。

譚文玲表示，目前勞動市場穩定，美國對等關稅4月2日宣布，3月就業情況尚未受影響，若未受到對等關稅衝擊，以往4月失業率應會下降，但對等關稅是一大變數。