解鎖智慧辦公術 商研院推出「Excel Copilot」課程

隨著Microsoft推出結合AI的Excel Copilot，資料分析、報表製作效率與精準度邁入嶄新紀元，商研院數位創新學院特別規劃開辦「Excel Copilot 智慧辦公實戰技巧與應用」課程，協助企業與職場工作者大幅提升數據處理與決策效率，即日起開放報名，5月6日前完成報名可享早鳥優惠。

商研院表示，在數據驅動成為企業核心競爭力的今天，Excel長期以來扮演資料處理與分析的關鍵角色，「Excel Copilot智慧辦公實戰技巧與應用」課程，可讓學員快速上手這項智慧工具，以更輕鬆的方式迎戰繁雜的工作挑戰。

商研院指出，「Excel Copilot 智慧辦公實戰技巧與應用」課程內容涵蓋Copilot操作介面介紹、功能應用場景解析與工作區域管理，並強調以自然語言與AI有效互動的提問技巧，協助學員迅速取得精準建議與資料洞察，顯著提升辦公效率。

商研院還提到，學員將學會如何透過Copilot自動化處理日常資料、撰寫與優化複雜函數，以及掌握統計分析與視覺化技巧，真正將AI能力融入日常業務中。不論是財務報表、行銷數據分析，還是專案管理追蹤，想全面升級數據處理與決策力的職場人士，皆不容錯過。

「Excel Copilot 智慧辦公實戰技巧與應用」課程時間為5月14日(周三白天)，5月6日前完成報名可享早鳥優惠。報名詳情請見課程網址：https://reurl.cc/gR621b，或洽詢人才培育組傅小姐(02)7707-4975。