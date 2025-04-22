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對等關稅提前拉貨潮帶動 第1季外銷訂單創同期次高

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
進出口示意圖。 聯合報系資料照
進出口示意圖。 聯合報系資料照

經濟部22日發布3月外銷訂單金額為530.4億美元，創歷年同月第三高，年增12.5%；今年第1季外銷訂單金額1,494.7億美元，創歷年同季第二高，年增12.5%。

美國總統川普是在4月對等關稅，廠商已提前拉貨。經濟部統計處長黃于玲表示，3月有部分廠商反映各貨品及各地區訂單，都有提前拉貨現象；但也有部分廠商反映觀望中，因此難以判斷提前拉貨影響有多大。

展望未來，黃于玲表示，目前情況，廠商尚無法反映關稅政策影響，因此關稅政策對4月接單影響，尚難判斷。她表示，3月已有部分拉貨潮，以3月統計為基底，以及季節性變化及模型，預期4月接單金額500億至520億美元，年增6.2%至年增10.4%。

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