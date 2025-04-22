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出席台中工商界座談 鄭麗君：對美談判順利推動中

中央社／ 台中22日電

民進黨立委何欣純今天舉辦台中市工商界座談會，行政院副院長鄭麗君出席表示，行政院已成立對美談判小組，透過視訊啟動談判，談判順利推動當中，雙方皆希望能持續會談。

何欣純原定月初舉辦台中市工商界座談會，因故延到今天舉辦，她先感謝與會逾400名工商產業界代表出席，剛好行政院昨天針對新台幣880億元的支持方案拍板定案，今天正好向工商產業界說明。

何欣純表示，880億的支持方案是階段性，不是最終的方案，要即時給予產業支持和協助，先讓業者能夠安心，共同度過這次美國提高關稅政策的難關。後續如果仍有不足或需要再加碼的地方，行政院也會與大家站在一起，推出階段性的不同措施。

鄭麗君說，台灣的中小企業占全國企業家數99%，創造900萬個就業機會，為台灣的經濟與就業做出極大貢獻，是經濟的護國群山，更是台灣許多隱形冠軍，穩穩占據全球供應鏈的一席之地。

對於大家關心的美國關稅問題，鄭麗君表示，行政院已成立對美談判小組，展開全面溝通談判。4月11日已經透過視訊正式啟動談判，因台美默契，無法公布成員與細節，但可向大家保證，談判順利推動當中，雙方皆希望能持續會談。總統賴清德與行政院長卓榮泰的任務，就是要為產業與國家爭取最大利益，建立雙方互利互惠合作模式，開拓產業未來的利基。

鄭麗君指出，支持方案將補助從寬、簡化、撥款快速外，政府也透過6大區域經濟生活圈推動深度在地發展，如中部精密智慧生活圈計畫，結合教育文化、觀光交通等配套，帶動內需與百工百業振興，進而壯大中小微企業，如賴總統所說的「立足台灣、布局全球，打造MIT品牌」將更具競爭力與全球布局能力。

美國 鄭麗君

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