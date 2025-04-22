3月外銷訂單成長12.5％ 經濟部：近期不確定性加大

經濟部22日公布外銷訂單，3月外銷訂單金額為530.4億美元，為歷年同月第三高，年增率為12.5％，第1季外銷訂單金額為1494.7億美元，為歷年同季第二高，年成長12.1％。

3月外銷訂單成長1成，符合預期，經濟部表示，因人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機熱絡，但傳統貨品因需求偏弱，加上部分產品受到海外同業低價搶市，客戶下單保守觀望，抵銷部分增幅。

不過，引發全球產業動盪的美國新關稅政策是4月才公布，因此5月下旬才會公布的4月外銷訂單金額，值得關注。經濟部指出，近期國際政經情勢及地緣政治風險等不確定性加大，恐干擾全球經濟成長動能，宜密切關注並審慎因應。