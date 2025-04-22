關稅衝擊市場！星展銀：看好債市與黃金 建議槓鈴式配置

美國對等關稅衍生成中美貿易戰2.0，引發市場對經濟衰退疑慮。星展銀行（台灣）今日舉辦2025年第二季投資展望會，並指出，目前正值全球政經不確定性升溫，建議投資人採取槓鈴式配置策略，分散風險，兼顧成長與收益。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，預估美國經濟將軟著陸，目前美國總體經濟動能轉弱，美國政府效率部（DOGE）削減公務支出與移民政策收緊，進一步抑制消費者信心。雖然聯準會降息預期仍在，但降息時點與幅度將取決於通膨與談判進展，目前預估第三、第四季各降息一碼。全球其它主要央行部分，歐洲和中國央行預計進一步採取寬鬆政策，而日本央行則將繼續升息。

股市方面，美股由樂觀轉向保守，歐股則在德國擴大財政支出帶動下轉趨正向；亞股評價面便宜，具中長期成長潛力。陳昱嘉指出，科技股短期震盪提供逢低布局機會，應避免集中布局半導體，轉向多元科技與創新產業，如AI、醫療與國防等具高利潤企業。

陳昱嘉表示，債市相對看好，尤其投資等級公司債殖利率5%，具吸引力，建議槓鈴式配置2～3年及7～10年期債券，評級為A、BBB的投資等級公司債，兼顧利差與風險避險功能。另外，黃金受惠央行買盤與避險需求，12月目標價已突破，未來仍具上行空間。

陳昱嘉指出，儘管關稅可能推升通膨，聯準會應仍依計畫推進降息。投資人應避免單一標的集中風險，兼納高成長型與收益型資產，掌握數位化與AI驅動的結構性成長趨勢。