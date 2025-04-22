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中菲行總經理邱鈞榮證實 全球海空運市場啟動第一階段挪移

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中菲行總經理邱鈞榮22日法說會中分析，全球海空運第一階段貨量移轉已啟動，亞洲跟中國大陸往返，及大陸往返美國外的其他各大航線都非常熱絡。黃淑惠攝
中菲行總經理邱鈞榮22日法說會中分析，全球海空運第一階段貨量移轉已啟動，亞洲跟中國大陸往返，及大陸往返美國外的其他各大航線都非常熱絡。黃淑惠攝

美國總統川普的對等高關稅推出後，中菲行（5609）總經理邱鈞榮22日法說會中分析，全球海空運第一階段貨量移轉已啟動，亞洲跟中國大陸往返，及大陸往返美國外的其他各大航線都非常熱絡。

邱鈞榮指出，第一階段全球貨量移動已經開始啟動，原物料始從中國大陸開始大量移轉出來，今年初已經開開始改變，現在更明顯，很多亞洲線已供不應求。

另外，大陸出口美國銷售全面卡關，大陸地區許多廠商已經開始努力開拓取代美國外的第二市場，最近大陸到歐洲市場需求量也開始轉旺；從空運市場的布局就可以看出來市場需求已經在移動，中國大陸成品銷增加歐洲市場銷售，不少航空業者在高關稅政策後，就減美北美純貨機，增加歐洲的純貨機配置。

海運市場的部分，也出現奇怪的現象，亞洲近洋線淡季不淡，歐洲地區則出現塞港，知名的港口鹿特丹目前塞港塞的很嚴重，天氣不好、港口不好裝卸，大船作業緩慢，預計歐洲線5月中旬前價、量持穩，5月下旬醞釀調漲歐洲線。

至於空運市場的部分，就算中國大陸到北美的貨量已經急凍，然而到目前為止，亞洲到北美的運價，新台幣每公斤西岸280、東岸290元，轉機貨底達時間會比較久價格較為優惠，主要受惠於AI伺服器的出貨量還蠻穩定；根據了解，目前客戶也都在積極盤點成本結構，買賣雙方都需要時間喬關稅負擔。

邱鈞榮進一步表示，至於亞洲-歐洲航空貨運，目前已經來到每公斤220元，轉運價格每公斤150元，這個部分可以看出來市場需求強勁，沒有什麼議價空間。

台灣4月統計到4月20日止，上半個月進、出口很旺，4月下旬就有點冷，目前進口還是比去年同期增加32.9%(到4/20號)、出口增加17.2%，總貨量增加11.9%。不過，4月下旬開始出貨量就降溫。

大陸的電商開始走替換市場，進軍歐洲、非洲、大洋洲等地區，所以貨量正在轉移，當然無法完全取代美國市場的需求，減緩事件對於營運影響。

貨量

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