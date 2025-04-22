美擬對東南亞太陽能板課新關稅 台廠：減美市場競爭
美國今天宣布有意對東南亞太陽能板課徵最高達3521%的關稅，以反制中國在該產業所謂的補貼和傾銷行為。台灣太陽能業者表示，將有助於減緩未來在美國市場的競爭，不過，政府應提防東南亞太陽能板轉向來台傾銷。
太陽能廠元晶指出，美國對於泰國、越南、柬埔寨和馬來西亞等東南亞4國太陽能板反傾銷及反補貼調查終判結果出爐，結果對於台灣廠商有利，也有要提防的地方。
元晶表示，美國過去太陽能板主要自泰國等東南亞4國進口，隨著美國對於東南亞4國祭出高稅率，將有助於台灣廠商減緩未來在美國市場的競爭壓力。
在市場資金積極湧入下，太陽能族群今天股價紛紛急拉走高，包括元晶、國碩、碩禾、聯合再生、安集、茂迪及太極等皆強攻漲停。
元晶指出，東南亞4國在終判結果出爐前，已大舉將產品銷往美國，庫存可能需要時間去化。此外，東南亞4國為消化大規模產能，來台傾銷情況是否加劇，值得留意。
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