賴總統重申核能需凝聚共識 不排除任何淨零方案

賴清德總統22日上午接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表，賴總統也在會中做出裁示並強調，核能議題需要凝聚共識。各界對於核能議題有很多的討論。政府當前最重要的工作就是持續穩定供電、開發多元綠能，同時也不排除任何有助於淨零的方案。另外，行政院也已經成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，鼓勵業者與民眾對不法情事提出檢舉，檢調單位接獲舉報就立即全力偵辦。

賴總統指出，去年前總統蔡英文邀請他，一起和各環保團體代表見面交流。當時他承諾新政府上任後，會繼續和環團夥伴一起奮鬥守護國家環境。今天非常高興能夠在「世界地球日」這天，和大家再次相聚、交換意見。現場的各位先進長年以來，為了守護臺灣這塊土地盡心盡力，做出許多重要的貢獻，讓他相當欽佩。他也非常感謝環團夥伴協助政府推動各項政策，希望未來與大家密切合作，促進臺灣的永續發展。

賴總統指出，氣候變遷是21世紀全世界面臨最嚴峻的挑戰，我們現在所經歷的每一年，都可能是最熱的一年；極端氣候不僅僅衝擊民生與產業，也威脅到國家安全和全球穩定。因此，去年他上任後成立「國家氣候變遷對策委員會」，希望透過跨領域、跨世代、跨主張的多元對話，誠實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題，也展現出政府推動淨零轉型與韌性社會的決心。

賴總統進一步指出，在今年1月的會議上，行政團隊已經提出國家減碳的新目標，也就是相較於2005年，臺灣2032年減量32%加減2%以及2035年減量38%加減2%。這個臺灣NDC3.0的Beta版本，是由行政院鄭麗君副院長帶領行政院永續會淨零小組，與各部會、專家學者密集開會、討論的結果。先是檢視各部會「由下而上」提出的自主減碳行動計畫，減碳量仍有不足，於是再「由上而下」，由行政院淨零小組提出六大部門的減碳旗艦計畫，進一步增加減碳量，希望以更有彈性的節奏，邁向2050年淨零轉型的目標。

賴總統強調，政府有決心，也有目標、有期程、也有編列預算。針對這個新目標積極與各界討論、凝聚共識，包括在上週，環境部已經舉辦兩場社會溝通會議。他也非常感謝許多環團夥伴協助政府制定目標。

賴總統認為，要穩健邁向2050淨零排放，政府也必須確保能源供應的穩定。因此我們要推動「第二次能源轉型」，強化深度節能、再生能源以及儲能技術發展，建構多元且具韌性的能源體系；同時持續加強臺灣因應極端氣候風險的調適機制，提升國家永續發展的韌性。因此行政院已經核定「國家氣候變遷調適行動計畫」，從2023年到2026年投入超過4千億元，推動126項具體行動。

賴總統提到，政府也會透過《氣候變遷因應法》，從國家的層級推動永續教育，增進全民對淨零與調適的共識。讓我們在邁向淨零的路上，不遺漏任何人，落實公正轉型與世代正義。而為了培育企業所需的人才，上個月環境部已經結合全國28所大專院校，共同成立「淨零綠領人才培育聯盟」，積極推動綠領教育，提升臺灣的國際競爭力。

賴總統說，除了他提到的這些政策方向，今天要討論的議題非常多，來自各個團體的建言多數都已經在列管、溝通或執行當中，他會請各部會以積極的態度來處理，待會也歡迎大家踴躍發言。例如，在臺東達仁鄉有著全臺殼斗科物種密度及多樣性最高的地區。這兩年多來經過大家的倡議，透過政府和民間的攜手努力，針對143公頃的核心區域，農業部已經完成接管46公頃，未來將運用國際最新的保育共生地（OECM）機制，與民間共同合作，將珍貴的生態系完整保存下來。

賴總統也提到，上週環境部發布了濁水溪揚塵治理的成效。長年以來，雲林海邊的鄉親因為揚塵問題，常說當地「吃飯要配沙」。他擔任行政院長時就注意到這問題，政府從2018年開始到2023年，以2期6年整治，投入水利、造林、防災應變等工作，讓濁水溪揚塵事件天數大幅改善92%。去年政府持續推動第3期行動方案。現在「吃飯配沙」這問題已經不存在了，我們解決了百年來嚴重的環境問題，展現韌性及調適成效。

賴總統表示，他說過，臺灣的成功將成為世界進步的動力；而臺灣要落實氣候治理、永續發展，各位先進、好朋友都扮演了關鍵的角色。接下來，政府需要繼續借重大家的專業，與政府群策群力、擬定戰略，在制度內交流、對話，一步一步實現改革，讓臺灣在面對轉型挑戰時，也能夠兼顧環境正義、產業轉型，以及社會大眾的福祉。

最後，賴總統再次感謝環保夥伴的投入和付出，讓我們為臺灣的永續未來、永續幸福，攜手努力。

隨後，賴總統與環團代表共同聽取環境部長彭啓明簡報「全國NGOs建言溝通平台辦理情形」及「國際趨勢與我國淨零轉型策略」，並接受台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華代表遞交《全國NGOs環境會議建言書》。接著在聽取台灣公民參與協會創會理事長何宗勳報告「針對『溝通對話平台』之優化建議」後，與環團代表進行意見交流。

賴總統裁示時，首先感謝各位先進今天提供許多寶貴的建議。並期待未來持續透過公私協力，為臺灣的環境治理以及永續發展方向，凝聚更大的共識。對於環保團體提出的建議與執行方案，他要請環境部持續列管、追蹤，也請相關部會持續和大家討論、溝通，有進度就向各環團說明，有困難的部分也請大家一起解決。

賴總統也提出幾點方向，希望和大家一起努力。第一，持續強化能源安全。能源安全就是國家安全。我們要積極推動第二次能源轉型，從提高能源自主，到強化能源韌性，以確保能源安全，都是政府持續努力的工作。

賴總統進一步說明，因應美國公布新的關稅政策，對美國提高採購，包括天然氣、石油等國家必要能源，既是接下來臺美雙方關稅談判的重點，也是臺灣強化能源自主、能源韌性的重要環節，希望能夠得到大家的支持。

賴總統接著指出，第二，核能議題需要凝聚共識。各界對於核能議題有很多的討論。政府當前最重要的工作就是持續穩定供電、開發多元綠能，同時也不排除任何有助於淨零的方案。行政團隊一貫的立場，就是對未來新的、先進的核能技術，保持開放的態度。並且重申，任何的政策變更都必須滿足核安、核廢、社會共識三個重要的前提，才有可能進行。

賴總統也提到，第三，持續推動綠能除弊的工作。除了積極執行綠能掃黑肅貪的「靖平專案」以外，行政院也已經成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，鼓勵業者與民眾對不法情事提出檢舉，檢調單位接獲舉報就立即全力偵辦。

賴總統強調，推動再生能源的發展，是提高臺灣能源自主非常重要的一環，也是國家重要的政策。因此，我們絕對不容許不肖分子從中牟利，不論哪個黨派、哪個團體，利用國家政策來謀取利益，政府一定會嚴懲、嚴辦，絕不寬貸，讓綠能政策的推動能夠更加順利。

賴總統說，我們對於破壞環境的犯罪行為絕對零容忍。面對常見的非法棄置廢棄物惡行，他會責成行政團隊再努力，檢警調環要一起聯合查緝，守護美麗的臺灣。其他大家關注的議題和個案，我們會繼續加強合作，一起找出對策，讓環保工作能夠發揮更大的成效。