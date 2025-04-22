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TrendForce：2025年品牌筆電出貨成長率下修至1.4%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，儘管美國暫緩徵收對等關稅90天，提供筆電品牌短暫喘息空間，然整體市場仍籠罩在政策與經濟的不確定性中。品牌自2024年底開始提前擴大備貨規模，推升2024年第四季出貨年增率至5.1%，2025年第一季更達7.2%。然而，考量整體經濟疲軟與關稅風險升溫，預估2025年筆電品牌全年出貨年增率將由3.6%下修至1.4%。

分析供應鏈情況，美國目前對自東南亞進口的筆電維持0%關稅，對來自中國的筆電則實施20%進口稅率，使得品牌加速自越南、泰國等地出貨至美國市場。美系品牌從早期即積極布局東南亞產能，具備較大調度彈性，得以於90天豁免期內快速補充北美通路庫存。反觀非美系品牌，因東南亞供應鏈尚未完全成形，短期內的調整空間相對有限。

美國為全球最大筆電單一市場，約占總需求30%，即便短期內關稅暫緩有助品牌出貨，但TrendForce預期終端價格上調的可能性非常高，恐將抑制消費與商用換機需求。同時，中國若落實對美國關鍵零組件加徵關稅，將進一步提高整機生產成本，迫使品牌採取更保守的生產與採購策略。

目前品牌廠正密切關注美國與各國家間的關稅協商進展，若美國最終對東南亞地區課徵的關稅能控制在10%至20%間，或有助緩解廠商成本壓力、穩定市場信心。但若後續談判破裂、政策風險擴大，下半年筆電售價調漲與需求疲弱恐將無法避免，屆時2025年筆電品牌出貨年增率恐將反轉，下探至-2.1%。

東南亞 筆電 美國

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