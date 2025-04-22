乾坤科技：美國關稅第2季影響小 下半年難預測
台達電子公司乾坤科技董事長劉春條今天表示，美國關稅對第2季營運影響比較小，下半年的影響就非常難以預測，因為不知道事情會怎麼結束。
劉春條、志聖董事長梁茂生和台灣鈣鈦礦董事長陳來助今天獲頒潘文淵文教基金會ERSO Award。劉春條受訪時說，乾坤科技目前除被動元件外，還透過3D封裝將電池管理系統（BMS）電路微縮成小型模組，並投入固態電池領域，增進電池能量密度，同時提升安全性。
針對目前接單情況，劉春條說，第2季受美國關稅影響比較小，下半年就難以預測，因為關稅這事情不知道會怎麼結束。他透露，有一些客戶要求在東南亞能有更多製造，不過美國是針對全球課關稅，東南亞製造幫助應不大。
陳來助表示，工研院投入許多前瞻技術開發，有些不成功，但大部分對產業帶來很大幫助。他第1份工作是在工研院電子所，今天能夠獲得ERSO Award覺得非常感動。
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