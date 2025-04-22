CIP 渢妙一期成為 Google 在台灣及亞太首宗離岸風電採購案場
哥本哈根基礎建設基金（CIP）透過旗下第五號旗艦基金(CIV)所投資開發之渢妙一期風場與Google 22日共同公布雙方已於3月簽署企業購電協議（Corporate Power Purchase Agreement, CPPA），創Google在台灣及亞太採購離岸風電之首例。
CIP亞太區負責人暨渢妙風場董事長Thomas Wibe Poulsen表示，此次協議是繼2024年12月雙方簽署荷蘭Zeevonk離岸風場250MW購電合約後，Google與CIP在離岸風電採購上的第二次合作。CIP與Google的合作因此拓展至亞太地區。此次在台的合作也強化了渢妙一期風場綠電企業客戶之陣容。
渢妙一期風場已於今年3月19日宣布融資到位、正式進入建設期，各項製造與施工作業早已積極進行中。
Google亞太區潔淨能源與電力主管Giorgio Fortunato表示，Google與CIP就渢妙一期離岸風場達成之購電協議，是Google在亞太地區首宗離岸風電採購案，也是一個重要的里程碑。離岸風電會和Google持續擴展的能源組合相輔相成，並為Google在台灣的資料中心、雲端區域和辦公室提供電力。
渢妙一期風場位於台中市海域距岸約35公里處，將設置33座風力機組、共計約500MW容量，以如期供電為最重要任務。
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