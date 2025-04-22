富達：Fed 不急著降息 高品質信用債前景佳

富達國際指出，美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示關稅將提高通貨膨脹、打擊就業表現，目前不急於調整貨幣政策。歐洲央行（ECB）再下調基準利率1碼（即0.25個百分點），為去年6月以來第七次降息，並認為歐洲經濟因貿易不確定性面臨下行風險。

展望後市，富達認為，歐洲經濟及通膨皆往下行，預期ECB仍有降息空間。由於美國對中國大陸課徵極高關稅，中國商品可能大量流入歐洲地區，從而加速歐元區通膨降溫，甚至進一步降低需求。目前基本情境為ECB在9月觸及終端利率1.5%，但整體仍取決於歐盟如何應對貿易及戰爭的影響。

在投資策略方面，富達指出，由於市場已經反映美國經濟成長風險，因此將美國公債評級從加碼調降至中性。歐洲經濟成長同樣面臨風險，但市場尚未反映，加上評價面因素，因此調高歐洲公債至加碼。

在投資等級債方面，富達維持減碼美國投資等級債，以反映關稅可能對消費者及企業造成壓力。在歐洲投資等級債方面，由於歐洲經濟前景稍微悲觀，因此同樣維持減碼。

至於非投資等級債，富達維持戰術性減碼美國非投資等級債，因為雖然企業基本面改善可應對關稅挑戰，但經濟仍面臨風險。富達調降歐洲非投資等級債至中性，基於經濟風險及評價面因素。