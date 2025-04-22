否認阻擋 卓揆要求1584解凍案全送出請立院一律速解凍

有關我國今年的總預算案遭大量刪凍，外界關心行政院各部會是否會處理凍解案，對此，行政院長卓榮泰22日表示，提出凍解案並非政院有所要求，而是各部會狀況有所不同，且解凍標準各部會也不一樣，目前還有很多機關尚未達標，因此也無法送出，不過立院的聲音政院也聽到了，已請主計總處再算清楚後再提出解凍案。

卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢，會前接受媒體採訪時被問及有關預算解凍案的問題，卓榮泰表示，立法委員們都相當關心行政院各部會的解凍案到目前處理狀況如何，其實並非是行政院有任何要求，而是每個部會有不同的狀況，所以他今天特別舉文件，清楚地向大家做基本上的說明，細節的部分，再請發言人事後再找時間跟大家清楚說明。

卓榮泰說，今年解凍的問題出現在立法院審議預算之後，凍結案一共有1,584項的凍結，凍結金額立法院沒有宣布，從來沒有宣布過凍結的數字，但行政院依照每個項目所結算出來，凍結數是1,381億。其中分大概三個項目，第一個，提出書面報告就可以動支的有1,162項，但是金額只有154億；至於提出專案報告後，經審查始得動支的有373項，金額有366億；那第三大項是其他特殊凍結項目，這個有49項，金額最高861億。

卓榮泰說明，何謂特殊的凍結項目呢？又有其中三大項，第一個，就是立法院要求執行要到一定的比例之後才能申請，比如執行到30%之後才能提出解凍案的，這個有30項；那麼（第二）凍結案所設的解凍條件未達成的，這個有10項，比方說他要某幾個部會提出追加預算之後才能解凍，所以是（執行比例）條件還沒有達成的有30項；至於（第三）解凍的條件窒礙難行的，這部分有部分是違法的，有部分是違憲的，讓行政院是無法來做現在達到條件的可能性的，這個有9項。

卓榮泰強調，所以依照剛剛所述的部分，就是解凍案的各個部會的狀況不同，那麼如果已經達到解凍條件的或許可以，但是很多機關都還沒有達到解凍的條件，所以我沒有辦法送出。但是立法院既然這麼急，凍結這個項目，在預算法上本來就備受爭議，但立法院最近很多聲音希望行政院趕快送，所以剛才已經請主計總處算清楚了，最後、最終的這個項目，其實這個我們早就有了，我們確認之後，我們會要求行政院各部會，無論是提出書面報告或是專案報告經審查後的，或是有其他凍結項目的解凍案，一律全送出來，請立法院短時間內全部解凍，讓行政院的業務能夠進行，讓人民也能夠不因此而產生一些行政接洽上面的困難，我們希望一律送出、一律解凍。