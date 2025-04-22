綠電交易信託機制待升級 盼引入信評強化國際合作

台灣綠電交易採用間接模式，發電業者不直接面對終端客戶，而是由售電業者作為中介角色，客戶向再生能源售電業者購買綠電憑證，售電業者再向發電業者採購綠電。為確保交易金流安全，銀行提供「綠電信託」機制，保障企業、售電與發電三方的資金流向。然而，業者認為「綠電信託」機制尚有升級空間。

目前國內共有102家再生能源售電業者，規模大小不一。今年1月15日，正崴集團旗下富威電力（6994）以每股81元掛牌上市，成為全台首家掛牌的再生能源售電公司。富威除提供電力轉供外，也涵蓋節能與儲能等綠能整合服務。業者表示，富威電力此次上市的主要目的並非籌資，而是為了建立對內對外的商譽與信任基礎，進一步爭取和國際電力合作。

售電業者指出，外商發電業者在選擇合作對象時，特別重視售電公司的規模與信用評等。因此，具備上市公司身分與透明的財報揭露，有助建立信任。以富威電力而言，公司亦打造自有平台，進行電力轉供的匹配作業，並不完全依賴「綠電信託」。

業者指出，目前的「綠電信託」架構主要用於確保客戶資金確實支付給發電業者，功能上仍偏向資產信託，尚無法兼顧交易雙方的金融需求。售電業者希望，未來能擴大信託的功能，不僅限於金流保證，更進一步提供類似信用評等的公信力服務。

業者建議，銀行信託若能如同信評機構一般，為售電業者提供信用等級，將有助於台灣售電業者與國際發電業者洽談合作，進而提升整體綠電交易市場的透明度與穩定性。這樣的機制，將是台灣邁向國際綠電市場的重要一環。