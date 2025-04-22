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聯合報社論／號召倒閣最大正當性，在凸顯大罷免之邪惡

川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 美股道指崩近千點 那指跌逾2.5%

川普暴力關稅 透過多元資產分散風險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰投信表示，美股深受關稅不確定性干擾，但隨著近期財報逐步釋出，美股還是有止跌回穩的機會，近期在資產配置宜逢低布局，並透過多元資產分散風險。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，貿易政策不確定性將持續成為市場風險因素，關稅政策引發市場震盪，未來恐擴大影響、衝擊全球供應鏈。然而美國與各國的關稅談判已陸續展開，投資者需關注政策進展，靈活配置資產應對市場波動，近期在資產配置上，建議可以債券為核心，並適時搭配評價面已較為合理的美股，以定期定額方式長線佈局等待暴風雨過境。范姜佩瑩補充，短線上，科技類股的波動較大，可選擇較具防禦性質的個股，但長期來看AI依舊是市場剛需，在經濟不致衰退的前提下，反而可將這陣子視為累積基金單位數的機會。

范姜佩瑩表示，對多數投資人來說，近期美股、美債波動大，且時刻盯盤難度高，此時多元資產基金便有表現機會，國泰美國多重收益平衡基金紮根美國市場，兼顧成長與抵禦風險作用，基金配置近4成的美國投等債，近期已逐步減持短期不確定性較高的美股，同時納入黃金等避險資產，因應市場快速變化靈活調整，實現攻守兼備組合。

范姜佩瑩指出，美投等債在關稅高壓下有望發揮防禦作用，且總報酬表現也相對美股穩定，基金持債部位以金融債為主，其餘產業為輔。而本基金在美股配置上仍以科技股為主，但已低於大盤權重，近期科技類股跌深，將待落底後回補。由過去歷史經驗來看，在股市修正期間進場，長期持有的正報酬勝率高，有望打造微笑曲線。

美國 美股 關稅

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