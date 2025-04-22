夏天近了話題再起 勞部：高溫假不是「假」

高溫假討論再起，環境部長彭啓明昨（21）日表示，最快要明年才有機會。勞動部昨日強調，高溫假不是「假」，是基於熱危害預防，特定工作者調整作息時間或是採取遮蔭等防護措施，避開高溫時段工作。

隨著氣候變遷，夏天愈來愈熱，彭啓明昨日出席環境部與台大簽署氣候行動與環境永續合作備忘錄時表示，將組成高溫對策聯盟，今年將先蒐集資料、建立方法學驗證，是否放高溫假，要了解更多一些、才能走到那一步。

勞動部官員舉例，鋼鐵業室內鍋爐工作，因有高溫危害，基於職業工作安全會明訂作業規範；而在戶外，像營建、修馬路電桿、街頭舉牌等在高溫下工作者，也有高溫危害風險，雇主須採防護措施或調整作息時間，以避開高溫時段。官員強調，高溫假不是假，只是作息調整，避開高溫。

彭啓明表示，抗高溫是未來面對極端氣候時很重要的目標，環境部承擔責任，將集結相關部會、產業界或學界一起組成高溫對策聯盟。他解釋，希望今年開始建立相關方法學，例如以科學方法驗證高溫達幾度將不適合勞動者在戶外工作等，預計5月底成立聯盟後，6月至8月來驗證，希望明年開始會有具體措施。