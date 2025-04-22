標普：台灣主權信用評等「AA+」 三個優勢抗關稅衝擊

財政部昨（21）日表示，國際信評機構標普確認維持台灣主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」；標普點出台灣三大優勢：先進晶片製造具領導地位、財政穩健、堅強淨對外資產部位，有助降低美國關稅政策對經濟成長衝擊。

標普是自2022年起調升台灣主權信用評等為「AA+」，為肯定台灣穩健財政管理及強勁財政表現的指標。

財政部表示，標普指出，儘管台灣支出可能因高齡化、國防及基礎建設需求持續增加，但受惠科技產業獲利創新高，稅收成長高於預期，2024年各級政府財政盈餘占GDP比率為0.4％，2025年各級政府財政赤字占GDP比率預算數為0.7％。

標普認為，台灣各級政府債務成長幅度相對溫和，預估2025年底各級政府債務占GDP比率將低於24%；未來三年大致維持穩定，支持政府強勁財政表現。

中央銀行指出，標普最新報告肯定我國央行貨幣政策表現。標普認為，在國際貿易情勢惡化所帶來的經濟逆風中，台灣淨對外資產部位穩健、財政狀況強健，以及極具彈性的央行貨幣政策仍可支撐信用評等。

另外，地緣政治緊張雖持續對台灣信用評等造成壓力，惟不致阻礙台灣具高度競爭力之製造業長期發展。

標普肯定台灣央行貨幣政策，最新報告除肯定貨幣政策極具彈性，也提到央行貨幣管理健全，即使國內金融體系流動性充裕，台灣通膨率仍維持低而穩定，且長期以來維持在亞洲國家最低之一。相對具彈性的新台幣匯率及外匯交易順暢，有助舒緩經濟及金融衝擊。

財政部指出，今年全球經濟成長前景低迷，但標普指出，5G、大數據分析、電動車輛及AI等領域仍蓬勃發展，台灣科技產品將維持高度需求，預期長期出口及經濟成長前景仍佳。另我國於先進晶片製造領域具領導地位、財政狀況穩健及堅強淨對外資產部位等優勢，具備充足緩衝因應能力，有助降低美國關稅政策對經濟成長衝擊。財政部表示，未來將持續審慎管理國家財政，恪遵財政紀律，作為經濟成長後盾，加速產業及國家建設發展。

標普2021年首度調升台灣國家主權評等，「長期」信評由「AA-」調升為「AA」，2022年標普再度將台灣長期信評由「AA」調升為「AA+」，2023、2024與2025年均維持，展望「穩定」。