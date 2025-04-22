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賴清德總統：對美國對等關稅 捍衛台灣產業權益

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨（21）日接見北美台商會回國訪問團時表示，政府已針對美國對等關稅組成談判小組，積極捍衛台灣產業權益，也支持國內受衝擊產業，盼大家將危機當作轉機，台灣會持續利用供應鏈新布局，加強產業和美國合作。

行政院長卓榮泰則表示，希望儘快爭取與美國政府就對等關稅進行下一次直接有效的談判。

賴總統、卓揆昨日分別與北美台商回國訪問暨投資考察團見面，話題圍繞在美國關稅政策。

賴總統表示，因應美國新關稅政策，政府已組成談判小組，積極捍衛台灣產業權益；政府也將積極和友盟國家合作，提出中長期經濟發展計畫，突破未來經濟挑戰。台灣會持續利用供應鏈新布局，加強產業和美國合作。

卓榮泰表示，希望儘快爭取與美國政府就對等關稅進行下一次直接有效談判，台灣代表團一定會帶著各種方案。他提到，在與美方談判中，農業談判一直是雙方重點，政府會站在民眾健康、台灣消費市場習慣、並引用國際標準與科學根據衡平考量，台灣不獨立於世界之外，希望循序漸進、按部就班完成，把衝擊降到最小。

布局 美國 關稅

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