政院核定880億元額度…產業支持方案 擴大雨天撐傘

因應美國關稅政策，行政院長卓榮泰昨（21）日核定880億元產業支持方案，在雨天為產業擴大撐傘，包含金融支持、產業補助等五大放寬；同時新增一但書，企業申請經濟部貸款保證或減免，擬要求切結不裁員、不減薪。整體方案估有逾萬家業者受惠。

經過近日盤點，行政院及各部會昨日公布880億元「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，為更符合產業界需求，新方案中有五大放寬，主要在申請資格方面從寬辦理。

五大放寬包含經濟部的外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、財政部的貿易融資利息減碼，這三項皆放寬營收衰退的認定資格，只要今年一定期間營收相較去年同期、去年下半年月平均或今年1至2月衰退達10%，皆可申請。

經濟部推出的研發轉型補助亦從寬辦理，原要求近三年須具輸美實績，昨日新方案中，只要受美國關稅政策影響，導致客戶取消、展延訂單、或客戶要求吸收關稅、貨品遭退貨、其他具體受影響事由，就符合規定。

最後經濟部所推的爭取海外訂單方案資格也從寬認定，多家聯合申請，僅主導企業須有出進口廠商登記。

值得關注的是，財政部的貿易融資利息減碼措施，原訂一般企業最高減收利息額度最高500萬元；中小企業或經主管機關認定受美國關稅衝擊較大者，減收利息最高600萬元，新方案分別下修至一般企業最高100萬元、中小企業最高120萬元，在預算總額不變下，讓更多產業受惠，預估可使獲支援企業家數增至1.2萬家。

另外農業金融所提供的貸款支持方案，預估受益戶數可達1.56萬戶。

除支持產業外，政院方案也加強對勞工照顧。據了解，經濟部所提出的加碼措施中，同時將訂出但書，盼申請方案的企業能夠切結，不裁員、不減薪，保障勞工權益，避免美國關稅衝擊勞動市場。

另外，勞動部也針對符合公告適用行業事業若申請減班休息（無薪假），可申請提供對勞工薪資差額補貼，目前已開放橡膠製品、機械設備、其他運輸工具及其零件製造業三業別申請，未來將視經濟與就業情勢滾動核對，擴大適用產業。

勞動部表示，為避免企業用人大幅波動、勞工失業風險上升及青年初次就業困難等問題，已擬訂要點，規劃支持受影響企業辦訓、減班休息勞工再充電、維持僱用安定、整合型就業服務、鼓勵青年參加政策性產業訓練課程、初次尋職青年就業促進等，全方位協助勞工穩定就業。