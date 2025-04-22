環境部推動台版CBAM 下月辦座談

為保障碳費徵收對象在國內競爭優勢，環境部著手推動台版碳邊境調整機制（CBAM）目前已有雛型，預計年底啟動試申報，據悉，最快預計5月將找產業座談，聽取業者建議。

環境部正著手邀集各部會及產業公會進行研商台版CBAM，規劃如鋼鐵、水泥等高碳洩漏產品碳排放強度從今年底開始試申報。

由於歐盟CBAM在微調相關規範後，仍如期在2026年上路，為保障國內碳費徵收對象不受國外高排碳產品進口的不公平競爭，環境部著手推動台版CBAM，目前已經有申報對象、申報產品、計算方式與申報方式等雛形。

環境部官員補充，申報對象將會比照歐盟，同樣研擬納入進口商及經授權的申報人；申報產品則是會先分析碳費收費對象產品進口情形，提出納管原則及納管對象；訂定計算邊界、範疇、溫室氣體種類及預設值。官員解釋，氣候法所授權規範方式與歐盟CBAM仍有差異，因此產品、邊界範疇仍需再討論，再加上事涉國際貿易，須更審慎。

申報方式上，官員解釋，看到歐盟擴大豁免門檻、簡化申報後，也會參考國際經驗，建置申報平台、規劃撰寫指引及申報模板、訂定審核及查驗等相關機制，讓業者可不需花太多成本即可完成申報，後續仍會邀請相關各部會及產業公會研商，最快年底規劃高碳洩漏產品碳排放強度試申報。

官員表示，未來也將跨部會討論實施細節，包括如何與碳費配合、或如何設計台版CBAM制度，才不會遭貿易對手國質疑，進而引發貿易紛爭等。