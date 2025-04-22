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川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 美股道指崩近千點 那指跌逾2.5%

國泰金調查：七成民眾預期通膨率逾2%

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
美國關稅政策陰霾籠罩全球金融市場，民眾對今年經濟成長看法更加保守、通膨預期相對較高。記者曾吉松／攝影
美國關稅政策陰霾籠罩全球金融市場，民眾對今年經濟成長看法更加保守、通膨預期相對較高。記者曾吉松／攝影

美國關稅政策陰霾籠罩全球金融市場，民眾對今年經濟成長看法更加保守、通膨預期相對較高。國泰金控（2882）昨（21）日公布調查結果顯示，相較於主計總處預估，台灣今年經濟成長率3.14%、通貨膨脹率1.94%，有62%的受訪民眾預期，今年經濟成長率將低於3%，另外也有70%的民眾預期今年通膨率將高於「通膨警戒線」2%。

國泰金最新調查發現，民眾對今年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.63%，62%的民眾認為，今年經濟成長率會低於3%，均較前期保守；而民眾對今年平均通膨的預期值小幅上升至2.33%，且有70%的民眾認為，今年通貨膨脹率將高於2%。

國泰金控 經濟成長率 通膨

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