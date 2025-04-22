國泰金調查：七成民眾預期通膨率逾2%
美國關稅政策陰霾籠罩全球金融市場，民眾對今年經濟成長看法更加保守、通膨預期相對較高。國泰金控（2882）昨（21）日公布調查結果顯示，相較於主計總處預估，台灣今年經濟成長率3.14%、通貨膨脹率1.94%，有62%的受訪民眾預期，今年經濟成長率將低於3%，另外也有70%的民眾預期今年通膨率將高於「通膨警戒線」2%。
國泰金最新調查發現，民眾對今年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.63%，62%的民眾認為，今年經濟成長率會低於3%，均較前期保守；而民眾對今年平均通膨的預期值小幅上升至2.33%，且有70%的民眾認為，今年通貨膨脹率將高於2%。
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