環部要組綠色先行者聯盟 台積、台達電等有望加入夢幻名單

環境部規劃明年底啟動試辦總量管制碳交易，規劃與企業共組「綠色先行者聯盟」，6月赴歐盟取經。

據了解，環境部邀請企業將包含科技、傳產，將開出夢幻名單，包含台達電（2308）、友達（2409）、華碩（2357）、台塑（1301）、台泥（1101）、中鋼（2002）等，都在邀請名單之列。

環境部規劃綠色先行者聯盟，預計邀請30至50家企業加入。據了解，除了半導體龍頭大廠台積電，這份夢幻名單還包括台達電、友達、華碩、宏碁、光寶、和碩、聯電等科技大廠，台塑、台泥、中鋼等石化業、水泥業、鋼鐵業傳產大廠也都在列。

知情人士透露，環境部長彭啓明去年上任後開始拜訪企業，積極遊說支持碳費制度外，他亦關注國內減碳企業、以及需要國際碳權合作的企業所面臨到的問題，更允諾不只是節能減碳資優生，包括關心環境議題、具有影響力、甚至是有碳交易需求的業者，都有機會加入先行者聯盟，此舉也打動不少業者，願意共襄盛舉。

為銜接國家減碳新目標，創造足夠減量誘因，環境部規劃明年底啟動試辦先期「總量管制與交易制度」，與現行碳費制度形成「雙軌」的碳定價體系，最快在2027年正式上路，透過總量設定、配額分配與市場交易機制，以提高減碳效率，並與全球碳市場接軌。

彭啓明去年上任後，積極準備在國內推動總量管制，預計今年開始參考南韓、日本相關制度、研議國內總量管制相關法規，推出台版排放交易制度，讓碳費收費制度與總量管制碳交易成為雙軌制，透過完整的碳交易機制，讓「碳資產」認定更為明確，帶動綠色金融的發展腳步會更快速。

環境部邀請具自主減碳目標及綠色成長潛力之企業，共組綠色先行者聯盟，預計今年6月共赴歐盟研習總量管制與交易制度，實地瞭解歐盟總量管制與交易的運作情形，藉由公私協力參與建構碳定價能力，讓我國總量管制碳交易制度與國際接軌，也讓國內業者有機會累積國際經驗，有利於未來推動總量管制及交易制度。



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