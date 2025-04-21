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林佳龍歡迎懷俄明州長戈登訪台 盼強化台美經貿關係

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍21日中午出席美國懷俄明州州長戈登（Mark Gordon）歡迎酒會，對戈登州長首次訪台表達誠摯歡迎。林佳龍表示，台灣與懷俄明州是理念相近的夥伴，雙方共享民主、人權及以規則為基礎的國際秩序等核心價值，期盼透過戈登此行的交流與協助，讓台美關係更加穩固。

林佳龍指出，今年適逢台灣與懷俄明州締結姊妹關係 41 週年，過去兩年懷州參、眾議會都通過挺台決議，支持台灣參與國際組織，並鼓勵台美雙方強化經貿關係、推動洽簽經貿協定，充分展現懷州與台灣之間的深厚情誼。

林佳龍進一步表示，戈登此行也將見證懷俄明州能源政策辦公室及懷俄明大學，與台灣量子電腦暨資訊科技協會簽署合作備忘錄。林佳龍強調，懷州在量子電腦研發方面具有豐沛能量，盼結合台灣硬體製造的優勢，共同推動科技發展。

林佳龍提到，台灣是美國第七大貿易夥伴，雙方交流涵蓋農產品、高科技產業製品等多個領域。台灣重視與美國的合作，將持續呼應美國政府的期待，強化對美投資，並展現台灣企業深耕美國市場、共創雙贏的決心。

針對台美經貿議題，林佳龍說明，目前雙方正積極洽談貿易協議，致力於減少關稅與非關稅貿易障礙。他特別期待戈登州長能協助台灣，並加速推進兩國簽署「台美避免雙重課稅協定（ADTA）」，促進雙邊商品與服務的流通，創造更友善的企業經營環境，強化台美經貿夥伴關係。

林佳龍 美國 量子電腦

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