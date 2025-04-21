因應美關稅戰 財政部祭出2措施協助受影響廠商

行政院今天核定「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，財政部配合發布「財政部因應國際經貿情勢強化出口廠商金融支持措施執行要點」，提供企業金融支持措施，強化廠商出口競爭力，降低廠商資金成本，確保台灣廠商在全球市場之競爭優勢。

財政部指出，這項支持措施以中國輸出入銀行（輸銀）為執行機構，包含「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」等2項措施，其中「貿易融資利息減碼」由輸銀與承貸金融機構辦理，「輸出保險費用減免」由輸銀辦理。

「貿易融資利息減碼」為協助廠商因應美國關稅衝擊，減輕出口相關廠商經營資金成本，適用對象為具備出口美國外銷實績廠商或其關連產業廠商，且票、債信及營運情形正常，但受美國關稅影響導致其對美國出口實績較基期衰退達10%，或關連產業廠商營業額較基期衰退達10%，對一般企業貸放年利率減碼1%，每家利息減收上限100萬元；中小企業利率減碼1.5%，每家廠商利息減收上限120萬元。

「輸出保險費用減免」則是為強化廠商出口競爭力，協助開發新市場、新客戶，確保台灣廠商在全球市場競爭優勢，適用對象除上述廠商外，也含受美國關稅影響的廠商，對投保相關保險費及徵信費最低1折優惠。

財政部表示，相關要點生效日期將另行公告，至於申辦資訊公布於財政部部及輸銀網站，或電洽諮詢專線0800-819-688由專人服務。