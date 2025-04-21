減緩美國對等關稅衝擊 經濟部備妥4大因應措施

因應美國關稅衝擊及國際經貿情勢變動，經濟部表示，將以從寬、從簡、從速原則推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，針對「金融支持」、「提升產業競爭力」及「開拓多元市場」等3大面向提供4項措施，投入總經費410億元。

經濟部表示，4項措施包含「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等，希望減少產業衝擊、提升產業競爭力、強化產業韌性、開拓多元市場。

經濟部表示，在金融支持面向，對於外銷貸款優惠保證和中小微企業貸款加碼的申請資格也進行放寬，只要今年一定期間的營收相較去年同期、去年下半年月平均、或今年1至2月平均衰退達10%，皆可申請。

外銷貸款優惠保證加碼60億元，針對受美國關稅影響之出進口廠商提供協助，中小微企業保證額度每家6000萬元、保證成數9.5成並加碼減免保證手續費最長2年；非中小微企業保證額度每家1億元、保證成數8~9成，以金融支持產業外銷。

另中小微企業多元發展貸款加碼50億元，提供直接或間接受美國關稅影響之中小微企業，利率最高2.22%、額度最高3500萬元之貸款，貸款250萬元內提供每家業者1.5%之利率減碼，為期6個月，且提供最低9成之信用保證，貸款100萬元內保證成數一律10成。

在提升產業競爭力面向，經濟部則加碼200億元，針對受美國關稅影響的製造業提供研發轉型補助，如遭客戶取消或展延訂單、要求吸收關稅費用或貨品遭客戶退運的製造業者皆可提出申請，以開發具雙軸轉型、技術加值、行銷布局及跨域整合等高值化、差異化新產品，切入重要供應鏈或利基市場，布局多元市場，並透過法人能量協助業者技術升級，以維繫產業競爭力；個案補助每家最高補助500萬元，產業聯盟最高4000萬元。

在開拓多元市場面向，經濟部也加碼100億元，提供受美國關稅政策影響之出進口廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，聯合申請補助最高2000萬元，補助標的包含新設展示中心、服務中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商/經銷商等，協助企業布局全球。