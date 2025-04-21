安成生技合併杜康藥業 安成資本額增加9.6億元至18.36億元

興櫃生技股安成生技（6610）21日召開董事會，決議通過採換股方式吸收合併杜康藥業公司，並以安成生技為存續公司。本案尚須提請雙方股東會決議通過，安成生技預計於2025年6月6日召開股東常會進行表決，並將依規定向主管機關申請核准，合併基準日暫訂為2025年9月30日。

根據合併條件，安成生技將以發行新股方式進行換股，換股比例為每1股杜康藥業普通股換發1股安成生技普通股。合併完成後，安成生技實收資本額將由新台幣8.76億元提高至18.36億元。

安成生技、杜康藥業皆為專注505(b)(2)法規途徑的新藥開發公司，藉由對已上市藥物進行改良或應用在新適應症，期望以掌握安全且更快速的方式，解決未被滿足的醫療需求。藉由本次合併，將有效整合團隊與資源、強化研發動能、擴大營運規模，進一步提升核心競爭力與企業價值。

安成生技表示，本次合併預期將產生多重效益，包括拓展新藥研發產品線、切入新的疾病領域、整合臨床與法規資源、分散產品開發風險，以及提升資本市場的能見度與公司價值等。

安成生技的核心資產AC-203為全球首見、專用於治療單純型表皮分解性水皰症（EBS）的皮膚外用藥，已進入全球多國多中心第二／三期臨床試驗；杜康藥業則專注於中樞神經領域，其核心產品NORA520為Brexanolone的口服前驅藥，鎖定產後憂鬱症（postpartum depression, PPD）與重度憂鬱症（major depressive disorder, MDD）為主要適應症，並於2022年完成台灣與美國健康受試者的一期臨床試驗，目前治療PPD的二期臨床試驗正在美國進行收案。

杜康藥業董事長，身兼安成生技與杜康藥業大股東的陳志明表示，安成生技與杜康藥業皆為小型生技公司，雙方皆根植台灣、放眼全球。此次合併將促使雙方結合理念、策略與資源，共同建立更大的平台，以便吸引國際人才、強化研發能力，同時拓展業務觸角，加速新藥開發與商業化的進程。

安成生技董事長吳怡君則指出，安成生技與杜康藥業分別專注於罕見皮膚疾病與高盛行率的精神疾病，鎖定有醫療需求未獲滿足的適應症，為病患提供安全、有效且方便的治療用藥。通過本次合併，公司將擴充產品線，一方面擴大規模、提升效率，另一方面分散風險，為全體股東創造更高的價值。

本次合併完成後，安成生技將持續推動旗下研發中各項藥物的臨床試驗與全球授權，預期合併綜效將陸續展現，為公司帶來更大的成長動能。