五一勞工上街頭！主張增加特休假、關稅海嘯不裁員 最低工資3.2萬元

五一勞動節，台灣勞工走上街頭。由數十個工會及NGO團體發起的「五一行動聯盟」，21日上午在凱達格蘭大道召開記者會，控訴當今台灣勞工仍面臨霸凌、低薪、過勞等困境，並預告五一勞動節將舉辦「反霸凌、要保障」大遊行，喊出勞工的心聲，要求政府重視「降工時增國假」、「老年保障」等七大訴求。

2025五一勞工大遊行，將有逾五千名勞工上街，由全國最大自主工會聯合組織「全國產業總工會」理事長戴國榮擔任總領隊，並由去年新成立的全國級工會聯合組織「臺灣工人鬥陣總工會」理事長何政家擔任總指揮。

何政家指出，強化雇主對於勞工的職業安全與工作權保障，政府責無旁貸。日前美國總統川普宣布提高對台課徵關稅，行政院宣布將投入880億協助企業度過難關的同時，許多企業宣布或預告裁員或放無薪假，令勞工擔憂。政府既以人民納稅錢進行補助、補貼，應以確保企業「不裁員、不違法實施無薪假」，避免重回疫情時期「惡質企業左手拿政府補助，右手對員工裁員」的惡夢。

戴國榮表示，今年五一勞工大遊行，也將提出增加特別休假日、逐步朝向周休三日等「降工時」訴求。在退休保障方面，將要求提高勞退新制強制提繳率，打開舊制勞退45個月上限，以及新制資遣費廢除6個月上限等。工會要求政府調高最低工資，最低月工資應有32,000元以上，時薪至少210元。

台灣醫療工會聯合會理事長黃盛祥表示，「三班護病比」政策上路一年餘，卻因全院混合平院計算人力、急診等特殊單位無護病比、未入法無罰則等政策設計粗陋放水，效益不彰。醫療勞動環境持續惡化，包含醫檢師、治療師等醫事人員的人力配置標準更是十數年來未修改，遠遠跟不上現實需求。工會要求修訂《醫療機構設置標準》，有合理的人力配置，才有健康的醫療勞工，才能照護全民及廣大勞工的健康。

在集體勞動三權的部分，「五一行動聯盟」主張，公務員、約聘僱人員應一體適用工會法並開放組織工會，教師要有完整勞動三權，工會組織門檻應降低，應修法明訂企業併購時勞工全數留用並與工會協商。最後，工會與環保團體持續推動「公正轉型」，高碳洩漏風險產業擬定自主減量計畫時應先與工會進行協商，環境部碳費費率審議會應納入工會代表，強化工會在淨零排放公正轉型過程中的參與。