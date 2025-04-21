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教宗方濟各病逝 生前作風親民、打破保守主義…梵中關係成未竟之志

快訊／教宗方濟各辭世 享壽88歲

美元狂殺日圓勁揚 哈日族換匯價0.2348飆逾2年新高

中央社／ 台北21日電

美國總統川普揮出關稅大刀，全球政經局勢陷入動盪，投資人信心不足，拖累美元資產重挫，避險資金湧入日圓之下，日圓兌美元匯價衝上140價位。日圓升勢猛烈，台灣民眾關注的換匯價格衝上逾2年高點，揮別甜甜價位。

川普2.0作風強勢且難以預測，不只4月2日祭出對等關稅，震撼全球，國際股市慘遭血洗，近日又重炮抨擊美國聯準會主席鮑爾，引發金融市場對經濟金融前景擔憂，美元指數崩跌，美債波動也加劇。

今年初美元指數還在110的高位，而後震盪下挫，隨著川普宣布對等關稅，4月加重跌勢，摜破100大關後，近日又失守99價位，而市場避險情緒高漲，激勵日圓強勢走升，站上140。

日圓勁揚，使得新台幣兌換日圓的換匯價格愈來愈貴。根據台銀牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價最高達0.2348，創逾2年最高紀錄。

匯銀人士直言，川普2.0比1.0更激進，關稅戰也升級，所有人都不知道他在想什麼，不確定性是金融市場最擔心的事；市場對美元的信心動搖，目前美元轉弱格局已經確立，加上避險情緒升溫，均有利日圓走勢偏升。

川普 日圓

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