關稅讓台商回流、政府不打商辦 鄉林賴正鎰：商辦剛需強

內政部統計，114年前二個月全台辦公服務類建照核發總件數為306件，較113年同期228件，年增34.2%。全國商總榮譽理事長暨鄉林集團董事長賴正鎰表示，受對等關稅政策影響，觀察到過去南向的台商考慮回流，有望提升國內廠辦、商辦剛性需求，加上近期政府打炒房不打商辦，因此商辦持續看好。

賴正鎰表示，美國總統川普發起新一波關稅戰，影響台灣出口產業及台股，短期內雖然會牽連房市，但因為第七波打房提前產生效應，所以關稅戰影響房市有限，尚未出現恐慌或拋售，相信只要各國與美國加速完成談判，川普關稅風暴後，股匯市跟房市就會穩定下來。至於商辦表現，因為政府打房不打商辦，所以今年商辧受剛需支撐持續看好。

內政部國土管理署統計，2025年前二個月的全台辦公服務類建照核發306件，六都佔146件，其中以桃園表現最為亮眼，前二月核發11件商辦建照、年增83%，總樓地板面積達1.87萬坪，較去年同期成長超過13倍；而台南市前二月核發83件建照、樓地板面積達11萬多坪，年增率達10.3%（詳如附表）。

鄉林不動產研究室表示，國內產業投資依舊旺盛，六都蛋黃區的辦公室租金水位看漲，有自用需求的企業，近來可以看出積極收購商用市場的佈局，像台北信義區松高路上「統一國際大樓」商辦，今年一月出現高樓層交易，太子建設以總價7.68億元買下包含6個車位坪數共430.15坪，換算單價約222.8萬元，創下全台商辦單價新高紀錄，說明企業積極卡位局商辦市場，等關稅戰告一段落後，商用不動產市場會再掀一波買氣。

賴正鎰指出，國發會也公開指稱受到關稅壓力，浮現供應鏈重組趨勢，甚至出現轉單潮，台廠因此受惠，所以最近在海外，包括東南亞的部分台廠，考慮將產線遷回台灣，他認為，台商回流也會使商辦與廠辦市場剛性需求明顯加溫。