產創條例完成修法 勤業眾信帶你掌握三大租稅亮點

立法院18日三讀通過《產業創新條例》修正案，新增修9條條文，被外界視為在美中科技戰壓力下的一場即時雨，無論是中大型企業還是新創公司都能受惠。專家提醒，這次修法聚焦三大重點，包括一是將AI與節能減碳等新興領域納入投資抵減，最高抵減金額提升至20億元；二是放寬新創投資條件，吸引更多資金挹注；三是針對企業赴特定國家投資高風險技術，增訂事前申請與罰則規定，以防技術外流。

首先，針對AI與節能減碳納入租稅優惠，抵減上限拉高至20億元，勤業眾信國內租稅負責人張瑞峰指出，企業若投入智慧機械、5G、資安相關設備，或新增人工智慧與節能減碳技術的硬體、軟體、技術服務，都可申請租稅抵減，這些項目適用期間延長到2029年年底，同時投資抵減金額上限從10億元提高到20億元。

舉例來說，若企業導入AI語言模型、機器學習等系統，來改善營運效率，或是引進節能設備、低碳技術減少碳排放，都有機會享有稅賦減免。

張瑞峰提醒，適用優惠的關鍵在於「下訂時間」與「交貨時間」，如果在2024年12月31日前訂購的設備，就必須依照當時的條文來計算稅額；而這次新增的AI與減碳項目，僅限2025年起訂購才適用。

第二，放寬新創投資門檻，鼓勵更多資金投入，為了讓更多創投參與新創市場，修法將有限合夥創投適用的出資門檻從3億元調降到1.5億元，讓中小型創投也能享有稅務優惠。同時，也調整新創公司的定義，設立年限從未滿2年放寬至未滿5年，投資門檻也從100萬元降到50萬元。

張瑞峰說明，若新創公司屬於國家重點扶植的產業，個人投資者還能享有最高500萬元的所得稅減免，比現行的300萬元更具吸引力，鼓勵更多個人資金投入創業圈。

第三，企業對外投資高風險技術，需事前申請並設罰則，為防止關鍵技術外流，條文新增規定，企業若打算對特定國家或地區進行高風險技術投資，且金額達一定門檻，必須事前申請主管機關核准，若未經核准就進行投資，將面臨5萬元以上、100萬元以下的罰鍰，該措施是因應國際科技戰趨勢，強化國內技術安全的第一步。

張瑞峰提醒，雖然修法已通過，但實際適用還需等相關子法訂定後才能全面啟動，企業若想搶先規劃AI或減碳相關投資、爭取新創抵稅優惠，建議密切關注經濟部與財政部接下來的實施細節，以掌握最大租稅效益。