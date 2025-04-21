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勞動部補助企業工作生活平衡措施 受理申請至5月31日

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部。本報資料照片
勞動部。本報資料照片

為鼓勵企業營造友善家庭職場，推動工作生活平衡措施，勞動部2025年度「推動工作與生活平衡補助計畫」受理申請期限至5月31日止，歡迎企業把握時間踴躍提出申請。

勞動部表示，企業支持員工平衡工作、家庭照顧與個人生活，有助於員工安心穩定工作，因此，勞動部鼓勵企業申辦「推動工作與生活平衡補助計畫」，推動友善員工措施，以建立重視與善待員工的正向職場文化。

勞動部「推動工作與生活平衡補助計畫」，歷年企業申辦最多的補助項目分別為「員工紓壓課程」及「友善家庭措施」，企業透過辦理運動健身、健康養生、情緒紓壓等課程，抒發員工身心壓力，促進身心健康，並可透過辦理親子活動、親子運動會、家庭日等，增進員工及眷屬親子情誼，享受溫馨家庭時光；113年共補助611家企業辦理，受惠員工及眷屬達14萬人次。

另為推廣友善企業案例與作法，勞動部訂於5月至8月間辦理宣導講座，邀請友善企業代表與實務專家學者分享「建造全方位員工照顧措施：彈性工作、友善家庭及員工關懷」、「MZ世代員工來臨，如何建造良好職場溝通文化留住人才」等主題，歡迎企業踴躍報名參加，共同學習交流實務推廣經驗。

勞動部表示，本補助計畫申請及講座報名採線上申請，各項資訊可至「工作生活平衡網」瀏覽查詢(https://wlb.mol.gov.tw)，或洽詢服務專線02-3343-1150，敬邀企業共同參與，一起打造友善家庭的幸福職場。

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