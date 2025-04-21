中研院台灣研究世界大會5月登場 地緣政治下的台灣受矚

中央研究院21日表示，每三年召開一次的「台灣研究世界大會(World Congress of Taiwan Studies, WCTS)」，將於5月21日至23日舉行，今年會議主題是「變動世局中的台灣：過去、現在與未來」，邀集超過30國的專家學者，從多元視野探討台灣的演變。

中研院院長廖俊智表示，台灣研究世界大會由中研院發起，十多年來已成為全球台灣研究最具規模的學術盛事。今年再度回到台灣舉辦，中研院號召人文社會科學組12個研究所及研究中心全力投入，與會人數預計超過750位，為歷年之最，顯見國際學術社群對台灣研究的重視，歡迎民眾與學生踴躍報名參加。

中研院指出，會議為期三天，5月21日會議首日以兩場主題演講揭幕，中研院院士李壬癸將以「台灣南島語言的歧異與南島民族的起源」(The Diversity of Formosan Languages and Austronesian Homeland)為題，從語言學探討遍佈於太平洋、印度洋各群島的南島民族的起源與擴散歷程，並指出台灣的南島語言最為分歧，極有可能是南島民族的原鄉；吳玉山院士則將以「台灣：在地緣政治與重商主義的世界中奮進」(Taiwan: Thriving in a World of Geopolitics and Mercantilism)為題，剖析當前國際政經局勢下，台灣所面臨的挑戰與機遇，探討在地緣政治架構中的角色定位與發展路徑。

中研院表示，本屆會議場次與發表論文數為歷年之最，共計五場專題座談、五場新書座談會及六場圓桌論壇，將舉行137場計413篇的論文發表，總場次達155個。議題範圍廣泛，涵蓋文學、藝術、歷史、宗教、經濟、社會、政治與法律，乃至於考古、語言和原住民族等領域，全球台灣研究的翹楚將透過跨學科視角，共同探討變動世局中台灣與世界的關聯。

中研院指出，台灣研究世界大會2012年開辦首屆會議，緣起於中研院對全球學術趨勢的關注。當時，台灣研究逐步躍升為學術界的重要領域，美國、日本、英國等國陸續成立台灣研究機構。為促進全球「台灣研究」風氣，中研院號召人文社會科學組共同籌辦，鼓勵不同研究視角的專家學者交流研究成果，藉由深入的學術對話提升研究水準，進而強化台灣研究的國際學術網絡。

中研院還提到，過去十多年已實踐「台灣、世界輪流舉行」的傳統，歷屆會議曾於英國倫敦大學亞非學院、美國華盛頓大學西雅圖校區舉行，參與人數由百餘名學者逐年增加，規模逐漸擴大，至今已成為台灣研究領域最具影響力的學術盛會。