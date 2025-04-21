傳鄭麗君赴美參加 SelectUSA 行政院回應了

據傳今年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」5月11日至14日將在美國馬里蘭州舉行，外傳行政院副院長鄭麗君獲得美方邀請前往，對此，行政院發言人李慧芝表示，關於我方參與選擇美國投資高峰會的規劃都在持續進行中，待時間接近有進一步詳細規劃後，會再適時對外說明。

美國商務部每年都會舉辦選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit），今年預計將在5月11日至14日舉辦，外傳美方月前即力邀鄭麗君率團出席。

不過對於此項消息，李慧芝說，關於我方參與選擇美國投資高峰會的規劃都在持續進行中，待時間接近有進一步詳細規劃後，會再適時對外說明。