法國巴黎銀行財富管理：大陸科技股、歐洲銀行股 抄底機會湧現

法國巴黎銀行財富管理指出，從年初至今，中國大陸及歐洲股市的表現相對優於美國股市。儘管美國總統川普實施的大規模關稅政策加劇全球股市的波動，抄底機會正在湧現，尤其是大陸科技股和歐洲銀行類股。

美國總統川普的全球關稅風暴如今似乎已演變成中美關稅戰 2.0。然而，中港股市主要仰賴內需市場；大陸對美國的出口僅占大陸GDP的2.8%（相較之下，台灣占14%、韓國占7%、日本占4%）；而大陸股票市場的海外收入占總收入比重僅12%（台灣占比為70%、韓國及日本皆為 44%），因此受美國加徵關稅的影響，料將遠低於其他亞洲國家。

基本面上，大陸香港股估值處於合理區間，且外資持股比例偏低，具備加碼空間。以科技類股為例，即使美股七雄近期遭到拋售，平均遠期本益比仍有約 22 倍，而恒生科技股指數則約為 15 倍。此外，北京當局祭出刺激政策，鼓勵長期資金進場，加上人民幣存款利率偏低，均有利於吸引資金流入。

在題材面上，今年橫空出世、震驚全球的 DeepSeek 為沉寂已久的大陸科技股帶來重大利多。高性價比的人工智慧（AI）模型將加速 AI 應用的普及，改變全球 AI 生態系統。值得留意的是，在全球所有生成式 AI 相關專利中，大陸的占比最大，且年成長率高達 50%。大陸科技類股的每股盈餘（EPS）成長速度比美股快，但其估值仍處於相對低點，任何股價走弱的跡象都是加碼的好機會。

在歐元區，德國財政政策出現180度大轉彎，從多年的緊縮政策轉向增加國防和基礎設施支出。儘管財政刺激帶來的正成長動能可能會被今年額外20%關稅的負面影響完全抵銷，但長期來看，這仍然是歐元區在經濟成長上的一個重大良好基本面改變。儘管今年初歐洲銀行類股出現強勁反彈，平均遠期本益比僅約為七倍，隨著市場環境不確性升高，歐洲銀行類股成為分散投資配置、降低投資組合整體波動性的理想選擇。