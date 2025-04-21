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880億支持方案條件放寬 輸美3年實績門檻擬部分取消

中央社／ 台北21日電
行政院今天將公布新台幣880億元支持方案申請辦法。 路透
行政院今天將公布新台幣880億元支持方案申請辦法。 路透

行政院今天將公布新台幣880億元支持方案申請辦法。政院人士說，中小微企業貸款再加碼方案，擬放寬單月營收衰退15%的限制；原本公布一些支持方案設下要有對美出口3年實績門檻，部分補助與貸款措施已取消此限制。

除此之外，24日行政院會預計通過880億元支持方案的特別條例，送立法院審查。據了解，先前在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的紓困條例，就有給予營利事業或機關團體領取補助得免納所得稅的相關規定。這次因應美國關稅的特別條例擬比照辦理，政府幫助企業轉型、升級與研發等補助將免納所得稅。

行政院會日前通過「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，提供20項措施，總計新台幣880億元的協助方案，重點內容包含提供工業部門貿易融資利息減碼、輸出保費優惠、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助，以及協助業者爭取海外訂單等；農業部門則提供農業貸款利率加碼補貼、強化外銷冷鏈體系，以及擴大國內外行銷活動。

該申請辦法原訂14日公布，為廣納各界意見，延至今天公布；行政院長卓榮泰與產業界溝通數次後也強調，政府將放寬申請條件、放大家數，讓更多業者得到政府應有支持。

政院人士說，針對經濟部公布中小微企業貸款再加碼方案，擬放寬單月營收衰退15%限制；另原先有些措施要求需有對美出口3年實績門檻，部分補助與貸款措施已取消此限制。

政院人士指出，中小微企業貸款與轉型升級補助方面，原則上業者只要詳述受影響層面就可以申請。不過詳細方案仍待各部會公布。

政院人士指出，包括經濟部、財政部、農業部與勞動部等部會，今天將把20項措施申請細節報請卓榮泰核定，下午將由各部會宣布。

政院人士說，目前支持方案規模為880億元，如果未來還有需要，將視情況調整，不排除透過追加預算因應。

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