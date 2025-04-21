全球黃豆市場交易流向因應關稅貿易政策調整中 供需平衡性值得期待

根據中國大陸海關總署統計，3月大陸從美國進口的黃豆較2024年同期增長12%。然而，隨著收穫季節的開始，巴西預計將在未來幾個月占據市場主導地位。上海農業諮詢公司JCI的分析師表示：3月黃豆到貨量反映出，壓榨商擔心川普連任後貿易緊張局勢再度加劇，因此在去年第4季度已進行預防性採購。

巴西全國穀物出口商協會（ANEC）亦表示，今年4月巴西黃豆出口量將達到1,447萬噸，較一周前預測的1,325萬噸增加122萬噸，增幅9.2%。

美國農業部對外農業服務局（FAS）發布報告表示，由於飼料消費預期上升及外匯匯率有利，預計埃及黃豆進口量將增加29%，達到400萬噸。埃及農業局表示：埃及國內的黃豆和葵花籽產量不足以滿足當地消費，因此預計黃豆進口量將會持續增加。

根據路透社的報導，印尼首席經濟部長表示，印尼將增加從美國進口食品和商品，並減少從其他國家購買產品。印尼提議增加從美國的進口額至190億美元，除能源進口之外，並增加小麥、黃豆和豆粕等農產品的購買量，以降低與美國的貿易順差，並避免川普政府威脅的關稅。巴基斯坦先前也曾表示，願意從美國購買更多棉花和黃豆，以將其貿易順差減半，並避免美國徵收的關稅。

街口投信表示全球黃豆市場交易流向正因應關稅貿易政策調整中，供需平衡性值得期待。