銅業參與者呼籲美國限制銅礦石和廢銅金屬出口 恐影響全球銅供應量

根據路透社的報導，英國政府表示英國能源監管機構預計本周確認對電網連接進行重大改革，以促進對清潔能源和基礎設施項目的投資。這項由國家能源系統營運商與能源產業合作起草的新制度預計將有助於每年釋放高達528億美元的電網投資。

街口投信分析，隨著清潔電力供應總量接近年度峰值，以及所謂的春季期間整體電力需求有所緩解，美國電力系統預計將在4月達到新的能源轉型里程碑。根據能源智庫Ember的數據顯示，3月清潔能源首次占美國電力供應總量的一半以上，占當月所有公用事業規模電力產量的51%。

根據越南新修訂的國家電力計劃，越南計劃到2030年大幅提高其發電能力，並將重點發展可再生能源。越南政府表示，為實現這些目標，到2030年越南需要總投資1,363億美元，相當於該國2024年國內生產毛額的四分之一以上。根據新計劃，到2030年，該國太陽能發電量將占總發電容量的25%-31%，而陸上和近海風能發電將從幾乎為零上升到14%-16%。

值得留意的是，美國銅業的主要參與者呼籲美國總統川普限制銅礦石和廢銅金屬出口，而不是對進口徵收關稅，以促進國內生產。花旗集團的研究顯示，2024年美國廢銅出貨量約60萬噸，相當於世界上一些最大的銅礦的產量。其中超過一半直接運往大陸進行加工。不過，任何對美國廢銅供應的嚴重限制都將重塑廢銅市場，而廢銅市場幾乎占銅供應量的三分之一。