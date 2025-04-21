美歐關稅談判樂觀、對伊朗擴大制裁 支撐油價續漲

國際油價上周走揚約5%，美國總統川普和義大利總理喬治亞梅洛尼在華盛頓會晤，市場對美國與歐洲達成貿易協議的看法樂觀。

另外，美國擴大伊朗出口制裁、針對中國大陸伊朗石油進口商進行打擊，大陸第1季GDP成長達5.4%超過市場預期的5.2%等因素，使油價延續前一周的反彈上漲。供應方面，石油輸出國組織（OPEC）上周表示，已收到伊拉克、哈薩克和其他成員國進一步削減石油產量以彌補超過商定配額的產量的最新計劃。

從4月開始到2026年6月，每月減產幅度將在19.6萬桶/日至52萬桶/日之間，高於之前的18.9萬桶/日至43.5萬桶/日。如果最新減產計畫全面實施，將部分抵消OPEC+其他成員國5月計畫增產41.1萬桶/日，可望石油市場提供額外支撐。

美國能源政策方面，美國政府將開始為期45天的政策徵詢期，針對擴大海上石油和天然氣等能源開發租賃計劃徵求公眾意見，可能包括北極和其他地區。目前海上開採原油約占美國原油產能14%，從拜登政府時期開始，美國政府預定持續進行在墨西哥灣（川普政府稱之為美國灣）地區鑽探標案，預期中期將增加美國原油供應。

街口投信分析油市供需現況，由於投資者逐步消化供應過剩和關稅導致的需求疲弱影響，2025年12月至2026年12月的布蘭特原油價差已轉為正價差，近月價格低於遠月價格，顯示現貨供需從短缺轉為平衡。