公司法百年論壇下月登場 聚焦董監事責任

公司法公布於民國18年，民國20年實行，公司法百年論壇（一）～（四），將逐年推出。亦即將連續四年舉行此一系列主題。今年主題演講將由前司法院長賴英照講座教授主講：「公司法制與法律解釋」，作精采的展開。

緊接著全天四場研討會如下：第一場－新時代之董事會；第二場－公司負責人對第三人責任；第三場－併購及債務清理時之董事責任；第四場－追究董事責任之程序機制。

這場公益研討會由公益信託台灣財政金融法學研究基金、政治大學法學院、公益信託台灣公司治理法律研究基金主辦，中華公司治理協會、中華民國會計師公會全國聯合會、臺企銀創業投資（股）公司、資誠教育基金會、理律法律事務所、萬國法律事務所共同協辦。

所有參與的學者、官員及實務人士均是各領域的專家，專業又深入的法律意見應可期待。活動時間為5月23日（五）9:00-16:30（8:40開始報到）研討會的大主題是：「董監事責任」。地點為政大公企中心2樓。

即日起開放報名，額滿為止。報名額滿就會關閉報名網路。報名連結如下：https://docs.google.com/forms/d/1hwzWY7kG-VPWQn2wnzNGZkX9Vb5G44xnbh3tQMd4pYE/viewform?edit_requested=true&pli=1