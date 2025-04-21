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救災經驗輸出國際 台斐簽署 MOU 共同強化消防戰力

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台斐消防合作瞭解備忘錄（MOU）簽署暨EMT-1課程開訓儀式。內政部提供
台斐消防合作瞭解備忘錄（MOU）簽署暨EMT-1課程開訓儀式。內政部提供

為深化台灣與太平洋島國斐濟的消防合作，內政部消防署21日舉行「臺斐消防合作瞭解備忘錄（MOU）簽署暨EMT-1課程開訓儀式」，由消防署署長蕭煥章與斐濟國家消防署長Puamau Sowane正式簽署合作備忘錄，展現雙方攜手強化消防與緊急救護能力的決心。

內政部次長馬士元出席見證，肯定此次合作的重要性。他說，這不只是單純的技術協助，更是台灣將消防經驗分享給國際的重要一步，有助於斐濟提升在地消防與救護能量，也促進雙方交流合作。

馬士元透露，早在去年9月，斐濟消防署長Puamau Sowane便曾來台參與「國家防災日」的大規模震災演練，對台灣的專業消防表現留下深刻印象，當時就提出希望進一步合作的意願，最終促成了今日MOU的簽署。

具體合作內容包括，從4月22日至29日，由彰化縣消防局資深講師團隊，協助訓練10位來自斐濟的緊急救護技術員（EMT），學員除了接受扎實的課程訓練，也會參訪彰化基督教醫院的急診與創傷中心，並實際搭乘救護車實習，全面提升其應變與救護技能。

蕭煥章則說，台灣在消防與急救領域累積了豐富經驗，希望藉由這次合作，協助斐濟建立更堅實的基礎，同時也拓展與印太地區其他國家的技術交流，打造更緊密的國際救災合作網絡。

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