快訊

高雄日式飯糰店生意太好遭房東砸店 市府、高捷伸援手邀進駐

台大醫院外牆施工鷹架倒塌 小客車行經遭砸中

北檢外抗議違反集遊法 劉世芳：警方將傳喚首謀朱立倫等到案

兆豐中國A股基金 長期表現受理柏台灣基金獎肯定

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
兆豐投信旗下-兆豐中國A股基金憑藉穩健的投資策略與卓越表現，榮獲「2025年理柏台灣基金獎_最佳基金十年期中國股票」獎項。兆豐投信／提供
兆豐投信旗下-兆豐中國A股基金憑藉穩健的投資策略與卓越表現，榮獲「2025年理柏台灣基金獎_最佳基金十年期中國股票」獎項。兆豐投信／提供

兆豐投信旗下的兆豐中國A股基金勇奪基金界奧斯卡獎「2025年理柏台灣基金獎」，正式於4月16日公布得獎名單，以兆豐中國A股基金（新臺幣級別）榮獲「最佳基金10年期中國股票」獎項，以長期傑出表現在資產管理業界獲得青睞。

兆豐中國A股基金主要聚焦中國優質大型藍籌股，運用GARP（價值+增長）策略，兼顧投組風險管理與追求報酬的機會，審慎選股進而達到優異成績。

兆豐中國基金研究團隊表示，全球股市因關稅戰而有所波動，中美雙邊加徵關稅幅度超過100%，近期A股市場應有中國國家隊資金支撐，為擴大內需新政策提出，核心將是大力提振國內消費，通過降準降息加大金融對實體經濟的支持力度，以及進一步推動房地產市場止跌回穩，使得A股市場相對離岸中資股市場更為穩定。

展望未來，短線上仍將受到海外市場系統風險上升而影響市場氣氛，預期中國政府將持續透過降準、降息與擴大財政支出等手段來穩定內需與資本市場，並重建投資信心，本基金相對看好高股息、低估值的價值中大型股為主，建議偏好A股市場長線投資利多的投資人，可趁近期市場劇烈震盪進場布局，採取定期定額進場配置。

延伸閱讀

兆豐中國A股基金 長期表現受理柏台灣基金獎肯定

降息不配合就想拔官？川普嗆聲聯準會主席：「我叫你滾就滾」

最牛一輪／貿聯跨步 兆豐4B 來電

富邦投信雙金喜 基金獎大豐收

相關新聞

兆豐中國A股基金 長期表現受理柏台灣基金獎肯定

兆豐投信旗下的兆豐中國A股基金勇奪基金界奧斯卡獎「2025年理柏台灣基金獎」，正式於4月16日公布得獎名單，以兆豐中國A...

川普關稅政策不確定性高 另類資產 避險優選

美國總統川普關稅政策不確定性高，投信法人指出，投資人可透過多重資產策略布局股債市輪動契機，尤其歷來面對黑天鵝事件、地緣政...

錢進美股 觀察四大變數

在關稅政策不確定、消費者購買意願下滑、經濟恐怕出現衰退疑慮下，美股上周拉回。基金業者指出，美股基金投資人未來一周應留意美...

全球市場觀測站／印度股中長線有看頭

美國總統川普對等關稅持續干擾市場情緒，儘管暫緩90天，市場信心尚未恢復；法人認為美國未來12個月發生經濟衰退的機率上升至...

歐債基金 法人力挺 相關非投等債、歐元債受青睞

美國總統川普關稅政策反覆無常，全球金融市場持續震盪。法人指出，不少債券價格遭錯殺，主動投資機會增多，尤其可注意信評較高、...

黃金商品 留意獲利賣壓

金價不斷飆高，避險情緒隨之升溫。國際金價近期頻創新高，推升近期主動式黃金基金績效表現強勁。投信業者提醒，關稅不確定性與去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。