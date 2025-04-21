針對美關稅問題 林佳龍：台灣建構三鏈戰略因應

外交部長林佳龍21日赴立法院業務報告，根據業務報告指出指出，台灣將以創新思維，建構「台灣三鏈戰略」，持續以互惠雙贏精神與美國政府保持緊密溝通，展現台灣是民主陣營不可或缺的成員。更要協助業者布局全球，以「新雁行聯合艦隊模式」，打造「經濟日不落國」。

林佳龍指出，隨著貿易保護主義抬頭，逆全球化的趨勢更加明顯，全球經濟前景面臨風險，部分國家經濟不確定性連動影響世界經濟走勢，加上美國關稅等經貿政策變化，恐將為今年全球經濟帶來更多不確定性；國際體系或將趨向多極化、全球經貿或將趨向逆全球化、全球前景或將更具不確定性，地緣政治與經貿衝突恐將加劇。

但對於會中立委關心目前的美國關稅問題，目前日方已經先與美國談判，我國是否會參考，林佳龍表示，我方會參考美日或各國談判的進展，台灣與美國除了媒體報導的視訊會議，就大家關切的議題聚焦，也順利的在進行當中。

林佳龍表示，外交部將持續實踐「總合外交」，並建構「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」以及「非紅供應鏈」的台灣三鏈戰略。同時，續加強推動經濟外交與「榮邦計畫」，並尋求參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域經貿整合機制，推動戰略產業境外布局，鞏固台灣在全球供應鏈上的地位。

林佳龍說，外交部將持續秉持互惠雙贏的精神，與美國保持緊密溝通與協商，展現台灣是民主陣營不可或缺的成員，也是美國重建製造業及鞏固高科技領導地位中不可或缺的夥伴，台美合作將創造雙贏。他強調，會與美國政府保持緊密溝通與協商，展現台灣是民主陣營不可或缺的成員，也是美國重建製造業及鞏固高科技領導地位中不可或缺的重要信賴夥伴，台美合作將創造雙贏。

外交部也將全力落實賴總統提出的「五大國安統戰威脅及十七項因應策略」，擬定行動計畫，透過與友盟國家合作，向全世界宣達反對中國併吞的國家意志與社會共識，加強反制中國意圖在國際社會消滅台灣，矮化台灣主權的野心作為。

同時也要持續加強推動經濟外交與「榮邦計畫」，並尋求參與區域經貿整合機制如「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等，推動戰略產業境外布局，鞏固台灣在全球供應鏈上的地位，同時以數位及淨零科技「雙軸轉型」，協助我國業者「立足台灣，布局全球」，輸出台灣經驗，以新雁行聯合艦隊模式航向海外新藍海，打造「經濟日不落國」。