打炒房奏效 庶民經濟調查：民眾對未來半年房價看法轉弱、買賣意願降

國泰金控（2882）21日發布2025年4月國民經濟信心調查結果，本月時事題為「民眾對於居住地住宅價格變化的調查」，針對過去6個月居住地住宅的價格變化，調查結果比較顯示，55%的民眾認為，過去6個月居住地住宅的房價漲幅超過3%，33%民眾則認為房價持平，即價格波動在正負3%內，僅12%民眾覺得，過去半年居住地住宅價格下跌超過3%。

針對未來6個月居住地住宅的價格變化，調查結果顯示，48%的民眾預期未來6個月居住地住宅的房價漲幅超過3%，其中11%民眾預期漲幅超過10%，33%民眾預期房價持平，即價格波動在正負3%內，而有19%的民眾認為，未來半年居住地住宅價格下跌超過3%，整體而言，民眾對於未來6個月房價的看法在過去一年以來，已有轉弱的跡象。

4月調查結果顯示，美關稅政策衝擊，景氣展望與股市樂觀指數下滑。

國發會最新公布的2月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標與同時指標皆上升。受川普對等關稅政策衝擊影響，景氣現況樂觀指數下降至-44.5，展望樂觀指數亦走弱至-41.3，同步呈現較大幅度的下滑。大額消費意願指數下降至-1.1，耐久財消費意願指數走低至-18.3，顯示民眾消費意願同步受到衝擊。

另外，買房意願本月下跌至-50.3，賣房意願則下降至-20.3，買賣房意願皆走弱。

國泰金指出，有62%民眾預期2025年經濟成長率低於3%，70%民眾預期通膨高於2%：主計總處於2025年2月26日預估台灣2025年經濟成長率3.14%，通貨膨脹率1.94%。

調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.63%，有62%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%，均較前期保守；而民眾對於2025年平均通膨預期值小幅上升至2.33%，有70%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

另外，受川普對等關稅負面衝擊影響，市場擔憂全球經濟放緩，投資人交易謹慎，國際股市短期劇烈震盪。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至-23.3，風險偏好指數亦走弱至3.4。