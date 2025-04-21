面對美國關稅與供應鏈挑戰 勤業眾信助攻企業治理升級

隨著美國關稅政策不斷變動，全球供應鏈面臨重組壓力，企業管理層也不得不重視內部的法務合約管理與營運數位化。為協助企業因應這波高度不確定的經營環境，勤業眾信聯合會計師事務所日前舉辦「現代法務營運與契約管理實務研討會」，聚焦「法務營運」（Legal Operations），探討企業如何運用制度、流程與科技工具，提升法務團隊的效率，讓法務部門從過去被動支援的角色，轉型為主動創造價值的策略夥伴。

勤業眾信稅務與法務服務資深會計師徐有德指出，現今企業面臨的法規與市場環境越來越複雜，傳統上僅扮演「事後把關者」的法務部門，必須升級為治理核心，協助企業強化風險管理、提升合規效率，生成式AI等新興科技的出現，也讓法務團隊的工作型態大為改變。徐有德建議，企業應積極導入數位工具，建立彈性高、效率佳的法務營運模式，同時培養具備法律素養和科技能力的跨領域人才，才能因應未來的法遵挑戰，實現永續治理。

勤業眾信聯合會計師事務所法律科技諮詢服務副總經理張馨云表示，透過法務營運（Legal Operations）推動標準化流程、資源整合與數據驅動決策，不僅能讓法務部門更有效率，也能促使其成為公司策略的推手。生成式AI在法務領域的應用，包括合約自動審閱、合規檢查及知識管理等，有助企業法務團隊轉型成為主動解決問題、驅動治理改革的核心力量。

Contracts 365創辦人Russ Edelman指出，現代契約生命周期管理（CLM）系統已經從過去單純的合約存放，進化為智慧治理平台。透過自動追蹤條款義務、風險分類、到期提醒和權責分工，不僅能強化企業的記憶，也能提升合規執行力和決策效率，協助企業將營運策略落實在每一份合約中。

不過，數位化過程中也會遇到許多實務挑戰。DocuSign技術顧問王惠琦分享，企業在推動契約管理數位轉型時，常會面臨跨部門溝通困難、契約範本混亂、流程瓶頸和內部抗拒等問題。不過，她建議企業可以從模組化CLM解決方案著手，一步步優化流程，逐漸突破轉型障礙，實現契約管理現代化與營運透明化。