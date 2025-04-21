快訊

台股開盤小跌74點…台積電持續走疲 開黑844元

MLB／大谷翔平升格爸爸歸隊首戰3支0 道奇教頭：太積極了

陳玉珍放眼金門縣長 詭譎「三腳督」宿敵結盟來攔胡？

兆豐中國 A 股基金 長期表現受理柏台灣基金獎肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

兆豐投信旗下的兆豐中國 A 股基金勇奪基金界奧斯卡獎「2025 年理柏台灣基金獎」，兆豐中國 A 股基金（新台幣級別）榮獲「最佳基金 10 年期中國股票」獎項，以長期傑出表現在資產管理業界獲得青睞。

兆豐中國 A 股基金主要聚焦中國優質大型藍籌股，運用 GARP（價值+增長）策略，兼顧投組風險管理與追求報酬的機會，審慎選股進而達到優異成績。

兆豐中國基金研究團隊表示，全球股市因關稅戰而有所波動，中美雙邊加徵關稅幅度超過 100%，近期 A 股市場應有中國國家隊資金支撐，為擴大內需新政策提出，核心將是大力提振國內消費，通過降準降息加大金融對實體經濟的支持力度，以及進一步推動房地產市場止跌回穩，使得 A 股市場相對離岸中資股市場更為穩定。

展望未來，短線仍將受到海外市場系統風險上升而影響市場氣氛，預期中國政府將持續透過降準、降息與擴大財政支出等手段來穩定內需與資本市場，並重建投資信心，本基金相對看好高股息、低估值的價值中大型股為主，建議偏好 A 股市場長線投資利多的投資人，可趁近期市場劇烈震盪進場布局，採取定期定額進場配置。

兆豐

延伸閱讀

降息不配合就想拔官？川普嗆聲聯準會主席：「我叫你滾就滾」

最牛一輪／貿聯跨步 兆豐4B 來電

富邦投信雙金喜 基金獎大豐收

凱基台商天下基金 理柏四連霸

相關新聞

川普衝擊 國民經濟信心來到近幾年來新低水準

國泰金今日上午發布4月國民經濟信心調查，統計結果顯示，在美國關稅政策衝擊之下，股市樂觀情緒及風險偏好同步大幅走弱，市場擔...

880億產業支持方案來了 投資台灣三大方案優惠加碼

因應美國關稅衝擊，行政院今（21）日將宣布產業支持方案，周四於行政院會通過特別條例。

財經聚焦／美公債拋售潮 川普重傷美元信譽難修復

四月九日，美國總統川普突然暫緩九十天執行劍指全球的對等關稅措施，美股在展開二○○八年以來的一天大力反彈後嘎然而止，前一天...

新制勞退基金賣股 退出台積電前五大股東行列

在台積電（2330）剛出爐的去年年報中，揭露該公司前十大股東變化，其中前四名排序不變，新制勞退基金從第五大退居第七大股東...

產創條例修法三讀 邱德成：為早期新創企業開活水之門

產業創新條例第23條修正案終於三讀通過，是台灣新創與創投發展的重要里程碑，創投公會理事長邱德成表示，這不僅兌現了賴清德總...

川普槓上鮑爾...市場崩潰前兆？法人：關注三大風險指標

美國總統川普與聯準會主席鮑爾的政策角力已成為市場焦點。川普批評鮑爾「遲到且犯錯」，認為美國應早已降息；而鮑爾則堅持，在關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。