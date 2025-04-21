川普衝擊 國民經濟信心來到近幾年來新低水準

國泰金今日上午發布4月國民經濟信心調查，統計結果顯示，在美國關稅政策衝擊之下，股市樂觀情緒及風險偏好同步大幅走弱，市場擔憂全球經濟放緩，使投資人交易謹慎，國際股市短期劇烈震盪民眾的景氣展望與股市樂觀指數均下滑。

調查結果也顯示，民眾的大額消費意願和耐久財消費意願亦同步受到衝擊，且買賣房意願皆同步走弱，尤其包括景氣樂觀、預期薪資上漲、和就業市場指數、和股市相關的風險偏好等指數幾乎全面急降，而對於未來物價上漲的預期則急升，顯示民眾對整體經濟環境的信心受衝擊的程度，多項指標都來到近幾年來的新低水準。

主計總處於2025年2月26日預估台灣2025年經濟成長率3.14%，通貨膨脹率1.94%。本月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.63%，有62%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%，均較前期保守；而民眾對於2025年平均通膨預期值小幅上升至2.33%，有70%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%，相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

此次國泰金也對民眾對於居住地住宅價格變化進行調查，調查結果也顯示， 55%的民眾認為過去6個月居住地住宅的房價漲幅超過3%，33%民眾則認為房價持平，即價格波動在正負3%內，僅12%民眾覺得過去半年居住地住宅價格下跌超過3%。

針對未來6個月居住地住宅的價格變化，本月的調查結果則顯示，48%的民眾預期未來6個月居住地住宅的房價漲幅超過3%，其中11%民眾預期漲幅超過10%，33%民眾預期房價持平，即價格波動在正負3%內，而有19%的民眾則認為未來半年居住地住宅價格下跌超過3%，整體而言，民眾對於未來6個月房價的看法在過去一年以來，已有轉弱的跡象。