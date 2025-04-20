新制勞退基金賣股 退出台積電前五大股東行列

在台積電（2330）剛出爐的去年年報中，揭露該公司前十大股東變化，其中前四名排序不變，新制勞退基金從第五大退居第七大股東，富邦人壽則退出其前十大股東榜外。

根據台積電最新年報，到去年12月18日為止，花旗託管台積電存託憑證專戶持有其該公司超過531萬張股票，繼續蟬聯第一大股東，持股比例為20.49％。

台積電第二大股東也仍是我國的國發基金，持股數不變，超過165萬張，持股比例為6.38％。至於第三大股東則依然是花旗銀行受託保管新加坡政府投資專戶，持股約68.2萬張，比2023年年報所揭露的持股，減少約13.4萬張，去年底的持股比例降至2.63％。

第四大股東為花旗銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶，去年底持股46.1萬張，比2023年年報所揭露的持股，增加持股約2.06萬張，到去年底的持股比例小增為1.78％。

在台積電2023年年報中，我國新制勞退基金是其第五大股東，持股約34萬張，但最新財報顯示到去年底時，其持股降至30.2萬張，因此退居第七大股東。

另外，在台積電2023年財報中，富邦人壽為其第十大股東，在去年年報則已沒有名列其中。